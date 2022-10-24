Гарибашвили: Грузия готова поддержать «мирную инициативу»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что выдвинутая для поддержания мира в регионе Южного Кавказа «Мирная инициатива добрососедства» не противоречит и не заменяет какой-либо другой формат сотрудничества.

«Новости-Грузия» сообщает, что Гарибашвили сказал об этом сегодня после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси.

Он отметил, что в ходе встречи они коснулись также текущей ситуации в регионе, недавней договоренности между Азербайджаном и Арменией о начале мирного переговорного процесса.

«Я хотел бы еще раз подтвердить, что Грузия, я и наше правительство заявляем о нашей полной готовности продолжать и поддерживать мирную политику, которую мы начали вместе. Также хочу отметить, что упомянутая инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет какой-либо другой формат сотрудничества, напротив, она будет помогать, и я верю, что вместе мы сделаем много важных дел», - сказал Ираклий Гарибашвили.