Politico: Нэнси Пелоси посетит Армению в знак поддержки

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в конце этой недели Армению, сообщили изданию Politico двое источников, знакомых с подготовкий визита.

Они отметили, что целью визита является демонстрация поддержки Армении на фоне развязанной Азербайджаном военной агрессии.

Ожидается, что Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими официальными лицами.