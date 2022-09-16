Politico: Нэнси Пелоси посетит Армению в знак поддержки

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в конце этой недели Армению, сообщили изданию Politico двое источников, знакомых с подготовкий визита.
Они отметили, что целью визита является демонстрация поддержки Армении на фоне развязанной Азербайджаном военной агрессии.
Ожидается, что Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими официальными лицами.
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