Мирзоян надеется, что процесс деблокации в регионе «не окажется сорван»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армения Арарат Мирзоян заявил сегодня, что как в международных форматах, так и в прямых контактах с азербайджанской стороной Ереван на высшем и высоком уровнях неоднократно заявлял о своей последовательности в повестке установления мира.

«Мы верны нашей повестке установления мира и не видим ничего неприемлемого в предложениях Азербайджана по будущему мирному соглашению, конечно, дополняя их нашим видением»,- сказал он, комментируя для радиостанции «Свобода» заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что их предложение начать работу над мирным соглашением пока не получило ответа с армянской стороны.

Арарат Мирзоян отметил, что Азербайджан пока не ответил на переданное через сопредседателей Минской группы ОБСЕ предложение по повестке всеобъемлющих мирных переговоров.

«Вопреки заявлениям президента Азербайджана, Армения не только не отвергла, но и положительно отреагировала на предложение о мирных переговорах и ждет ответа Азербайджана. В то же время, мы предложили Азербайджану начать консультации между министрами иностранных дел по мирному соглашению, но пока не получили ответа. Армения подтверждает свою готовность как можно скорее начать эти консультации»,- сказал Арарат Мирзоян.

По его словам, Азербайджан опровергает один из основных пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, утверждая, что не существует ни Нагорного Карабаха, ни связанной с ним проблемы.

«Между тем, президент Азербайджана своей подписью под трехсторонним заявлением подтвердил наличие темы Нагорного Карабаха. И пока существует трехстороннее заявление, отрицать наличие этой темы невозможно»,- сказал он.

Арарат Мирзоян отметил, что процесс деблоации региональных транспортных коммуникаций завершился бы намного быстрее, если бы не продолжающиеся безосновательные заявления властей Азербайджана о экстерриториальном коридоре, не имеющие ничего общего с реальностью и договоренностями, достигнутыми в присутствии ряда международных партнеров.

«Справедливости ради надо отметить, что обсуждение вопроса деблокации в действительности проходит в конструктивной атмосфере, и я надеюсь, что оно не будет сорвано из-за непонятных политических интриг и в скором времени увенчается успехом»,- сказал он.