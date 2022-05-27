Пашинян: Между Арменией и Россией - тесные связи

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с послом России в Армении Сергеем Копыркиным, что в последние годы армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян подчеркнул, что между правительствами двух стран существуют тесные контакты, что важно для придания нового импульса сотрудничеству.

Он также отметил важность регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вышеупомянутого формата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Сергей Копыркин отметил, что Россия намерена делать все возможное для дальнейшего развития двусторонних союзнических и братских отношений.