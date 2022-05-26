Путин: «Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене» - Mediamax.am

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Путин: «Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене».

«Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня», - говорится в послании Путина по случаю Дня независимости Азербайджана, которое отмечается 28 мая.

 

Путин отметил, что подписанная в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана отвечает интересам обоих народов.

 

«Декларация, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», - отмечается в послании.

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