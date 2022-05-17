Россия планирует активно использовать формат «3+3»

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что «консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) является «востребованным и перспективным механизмом».

«В наших планах - активно его использовать для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. Логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия и способствуют повышению взаимного доверия.

Вовлечение в этот процесс всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, взаимодействием в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Ведется подготовка ко второму заседанию формата. Рассчитываем провести его до конца первого полугодия», - заявил Руденко в интервью ТАСС.