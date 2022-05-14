Арарат Мирзоян подчеркнул важность сопредседательства Минской группы ОБСЕ - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян подчеркнул важность сопредседательства Минской группы ОБСЕ



Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян выразил сегодня надежду, что состоявшаяся 12 мая в Душанбе трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России станет шагом к установлению мира и стабильности в регионе.

Мирзоян сказал об этом на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Душанбе.

 

Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении реализации договоренностей, достигнутых заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

 

Арарат Мирзоян представил позицию армянской стороны по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность продвижения мирного процесса в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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