Заседание армяно-азербайджанской комиссия по делимитации состоится 16-17 мая

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил сегодня, что на следующей неделе в Москве запланировано заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы и пограничной безопасности.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Душанбе.

«Мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером России Алексеем Оверчуком есть договоренность, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договоренность, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности», - сказал Мирзоян.