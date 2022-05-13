Заседание армяно-азербайджанской комиссия по делимитации состоится 16-17 мая - Mediamax.am

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Заседание армяно-азербайджанской комиссия по делимитации состоится 16-17 мая



Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил сегодня, что на следующей неделе в Москве запланировано заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы и пограничной безопасности.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Душанбе.

 

«Мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером России Алексеем Оверчуком есть договоренность, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договоренность, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности», - сказал Мирзоян.

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