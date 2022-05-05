Мирзоян и Нуланд обсудили тему мирного соглашения

Ереван /Медиамакс/. Армения считает важным возобновление работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению МИД Армении, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

«Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в Сочи и Брюсселе. Была застронута ситуация в Нагорном Карабахе и процесс начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению»,- говорится в сообщении.

Были обсуждены гуманитарные вопросы, возникшие в результате войны 2020 года, в частности, немедленное освобождение и возвращение армянских военнопленных и других задержанных, защита армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Арарат Мирзоян представил также последние события, связанные с процессом нормализации армяно-турецких отношений.