Мирзоян и Нуланд обсудили тему мирного соглашения - Mediamax.am

1540 просмотров

Мирзоян и Нуланд обсудили тему мирного соглашения


Фото: almayadeen.net


Ереван /Медиамакс/. Армения считает важным возобновление работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению МИД Армении, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

 

«Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в Сочи и Брюсселе. Была застронута ситуация в Нагорном Карабахе и процесс начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению»,- говорится в сообщении.

 

Были обсуждены гуманитарные вопросы, возникшие в результате войны 2020 года, в частности, немедленное освобождение и возвращение армянских военнопленных и других задержанных, защита армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

 

Арарат Мирзоян представил также последние события, связанные с процессом нормализации армяно-турецких отношений.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 5, 2022 14:29
Пашинян надеется, что отношения Армении с Израилем «переживут подъём»

Регион | Май 4, 2022 17:49
Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность»

Специальные репортажи | Май 4, 2022 19:35
Шурнух: деревня, разделенная войной
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022