Армения и США подписали меморандум о ядерном сотрудничестве в гражданской сфере - Mediamax.am

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Армения и США подписали меморандум о ядерном сотрудничестве в гражданской сфере


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому гражданскому ядерному сотрудничеству.

«Меморандум даст возможность углубить наше стратегическое партнерство», - говорится в сообщении Госдепартамента.

 

«Он улучшает наше сотрудничество в сфере энергетической безопасности и укрепляет наши дипломатические и экономические отношения.

 

Углубление сотрудничества в области гражданской атомной энергетики, науки и техники укрепит наши стратегические двусторонние отношения и окажет широкое положительное влияние на нашу совместную работу», - отмечает в сообщении Госдепартамента США.

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