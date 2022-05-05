Армения и США подписали меморандум о ядерном сотрудничестве в гражданской сфере

Ереван /Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому гражданскому ядерному сотрудничеству.
«Меморандум даст возможность углубить наше стратегическое партнерство», - говорится в сообщении Госдепартамента.
«Он улучшает наше сотрудничество в сфере энергетической безопасности и укрепляет наши дипломатические и экономические отношения.
Углубление сотрудничества в области гражданской атомной энергетики, науки и техники укрепит наши стратегические двусторонние отношения и окажет широкое положительное влияние на нашу совместную работу», - отмечает в сообщении Госдепартамента США.
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