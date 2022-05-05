Пашинян поздравил Макрона с переизбранием - Mediamax.am

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Пашинян поздравил Макрона с переизбранием



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное письмо Эмануэлю Макрону в связи с победой на президентских выборах во Франции и его переизбранием на пост президента Франции.

В сообщении, в частности, говорится:

 

«Убежден, что Ваше переизбрание придаст новый импульс привилегированным отношениям между Арменией и Францией в течение следующих пяти лет и даст возможность успешно продолжить наши совместно согласованные программы, в том числе усилия, направленные на активизацию двусторонних экономических отношений.

 

Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в установлении прочного мира в нашем регионе и выражает надежду, что она продолжится и в течение второго пятилетнего срока вашего председательства.

 

Будьте уверены, что Армения будет рядом с вами и дружественной Францией в преодолении всех совместных вызовов».

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