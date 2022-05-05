Никол Пашинян дал высокую оценку усилиям Шарля Мишеля - Mediamax.am

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Никол Пашинян дал высокую оценку усилиям Шарля Мишеля


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром дал высокую оценку усилиям председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, направленным на установление стабильности в регионе.

Он выразил удовлетворение в связи с выделением Армении 2,6 млрд евро в рамках экономического и инвестиционного пакета программы Восточного партнерства ЕС и реализацией программ развития в стране.

 

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Тойво Клаар подтвердил приверженность ЕС углублению партнерства с Арменией и продолжению усилий по достижению мира в регионе.

 

«Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых 6 апреля в Брюсселе на встрече председателя ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

 

Были обсуждены вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, демаркацией и делимитацией границ между Арменией и Азербайджаном, разблокированием экономической и транспортной инфраструктуры региона.

 

Обе стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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