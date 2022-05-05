Спецпредставитель Лаврова провел «полезные консультации в Ереване»

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев провел «полезные консультации в Ереване».

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«В числе главных задач Игоря Ховаева – оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель активно включился в работу. Он уже провел полезные консультации в Ереване. Согласована его поездка в ближайшее время в Баку», - отметила она.

Мария Захарова добавила, что основой для диалога являются предложенные Азербайджаном «Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» и «конструктивная реакция Еревана на эти предложения».