Спецпредставитель Лаврова провел «полезные консультации в Ереване» - Mediamax.am

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Спецпредставитель Лаврова провел «полезные консультации в Ереване»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев провел «полезные консультации в Ереване».

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

 

«В числе главных задач Игоря Ховаева – оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель активно включился в работу. Он уже провел полезные консультации в Ереване. Согласована его поездка в ближайшее время в Баку», - отметила она.

 

Мария Захарова добавила, что основой для диалога являются предложенные Азербайджаном «Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» и «конструктивная реакция Еревана на эти предложения».

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