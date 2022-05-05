Мишель и Пашинян обсудили выполнение брюссельских договоренностей - Mediamax.am

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Мишель и Пашинян обсудили выполнение брюссельских договоренностей


Фото: Пресс-служба премьер-министра Армении


Ереван /Медиамакс/. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС полноценной реализации инвестиционной программы для Армении.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом он сказал 18 апреля в телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

 

Собседеники обсудили ход реализации соглашения о предоставлении Армении 2,6 миллиарда долларов и подчеркнули важность эффективной реализации программ, предусмотренных инвестиционным пакетом.

 

Шарль Мишель подчеркнул важность скорейшего начала этапа практической реализации программ, сообщает правительство Армении.

 

Собеседники обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи председателя Совета ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля.

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