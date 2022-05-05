Мирзоян и Шофер обсудили вопросы мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер обсудили сегодня в Ереване вопрос начала переговоров по всеобъемлющему мирному договору между Арменией и Азербайджаном.
Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении МИД Армении.
В ходе встречи была отмечена важность реализации договоренностей о создании комиссии по демаркации и безопасности границ.
«Арарат Мирзоян представил Эндрю Шоферу ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подробно обсудили гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение и возвращение армянских военнопленных и других задержанных, а также сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана», - говорится в сообщении МИД.
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