Мирзоян и Шофер обсудили вопросы мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер обсудили сегодня в Ереване вопрос начала переговоров по всеобъемлющему мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении МИД Армении.

В ходе встречи была отмечена важность реализации договоренностей о создании комиссии по демаркации и безопасности границ.

«Арарат Мирзоян представил Эндрю Шоферу ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подробно обсудили гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение и возвращение армянских военнопленных и других задержанных, а также сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана», - говорится в сообщении МИД.