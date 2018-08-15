ПАСЕ потребовала от Баку освободить и остальных политзаключенных

Ереван/Медиамакс/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори-Паскье приветствовала освобождение лидера азербайджанского гражданского движения «ReAl» Ильгара Мамедова, который провел в тюрьме более 5 лет.

«Парламентская Ассамблея постоянно призывала власти Азербайджана выполнить решения Европейского суда по правам человека, согласно которым арест и преследование Ильгара Мамедова в 2014 году имели политический подтекст, а судебный процесс над ним в 2017 году был несправедливым»,- подчеркнула Лилиан Мори-Паскье.

«Решение Кассационного суда Шаки достойно одобрения»,- отметила она. «В то же время, разочаровывает тот факт, что из-за несправедливого судебного процесса он не имеет право покидать Азербайджан в течение двух лет»,- отметила Лилиан Мори-Паскье.

«Мы должны также помнить, что в Азербайджане есть и другие лица, которые арестованы из-за политических взглядов, и мы призываем власти этой страны выпустить их на свободу»,- заключила председатель ПАСЕ.

Ильгар Мамедов 17 марта 2013 года был приговорен к 7 годам лишения свободы за организацию общественных беспорядков и сопротивление полиции в азербайджанском городе Исмаили. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Ильгара Мамедова политзаключенным.