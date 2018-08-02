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«Кремлю недостаточно лишь внешнеполитической лояльности Армении»


Константин Эггерт
Константин Эггерт

Фото: Delfi


Ереван /Медиамакс/. Российский журналист Константин Эггерт считает, что «от Армении Кремлю недостаточно лишь внешнеполитической лояльности».

Константин Эггерт пишет об этом в своей еженедельной колонке на сайте Deutsche Welle, отрывки из которой мы приводим.

«Процесс века» и тест для демократии

«Есть ли в действиях Пашиняна элемент личной мести? Вероятно, да. Есть ли реальный повод для уголовного преследования Кочаряна и генералов? Без сомнений. Президентские выборы 2008 года, на которых власти явно проталкивали в главы государства Сержа Саргсяна, и последовавшие за ними протесты - однозначный повод для разбирательства. Будет ли оно беспристрастным? Сложно сказать, но без максимальной публичности этот процесс века в Армении точно никак не провести.

Слушания станут важнейшим экзаменом для армянской демократии со времени обретения независимости в 1991 году.

«Москва в бешенстве»

«Официальная Москва в бешенстве. Во-первых, сам по себе факт судебного преследования ее сателлитов, пусть и бывших, воспринимается как политический вызов доминирующей позиции России в армянской политике. Во-вторых, судебное разбирательство вполне может привести к обсуждению роли Кремля в подавлении протестов 2008 года. Едва ли Кочарян станет молчать. Для него одной из линий защиты очевидно станут ссылки на давление со стороны Путина. В-третьих, антикоррупционная кампания, развернутая кабинетом Никола Пашиняна, все больше беспокоит российское руководство.

Коррупция для Кремля - один из главных методов поддержания влияния на постсоветском пространстве. Как показал в свое время пример Грузии при Михаиле Саакашвили, изменения внутренней политики довольно быстро начинают сказываться, пусть и не напрямую, на внешнеполитической ориентации государства. Чем прозрачнее управление, тем больше иностранных инвестиций, тем разнообразнее становятся внешние связи.

Речь не идет о вступлении в НАТО - у Армении нет ни желания, ни шансов вступить в альянс. Любые попытки более-менее серьезной интеграции будут заблокированы Турцией. Безопасность Армении и судьба Нагорного Карабаха зависят от России. С этим не спорит и Никол Пашинян. Во время визита в Москву он спел хвалебную оду ОДКБ и Таможенному союзу - двум главным проектам Москвы по удержанию в своей орбите постсоветских стран. Однако у армянского премьера свои приоритеты. От него требуют борьбы с коррупцией, возрождения экономики, инвестиций. Мандат доверия, который он получил весной, может очень быстро кончиться.

Московская «стабильность»

«Но Кремль и это не удовлетворяет. От Армении ему недостаточно одной внешнеполитической лояльности. Ему нужен полный контроль и та специфическая московская «стабильность», которая обеспечивается теневыми договоренностями, преследованием политических оппонентов и трансграничной коррупцией.

Упорное нежелание говорить даже с союзниками уважительным тоном и вникать в хитросплетения местной политики (которая в Армении намного демократичнее и свободнее российской) будет вести официальную Москву к новым поражениям на постсоветском пространстве и, возможно, даже в странах, сегодня считающихся союзниками».

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