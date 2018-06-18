Послы ОБСЕ посетят Южный Кавказ

Ереван /Медиамакс/. Группа из постоянных представителей 25 стран в ОБСЕ 18-22 июня посетит Армению, Грузию и Азербайджан.
Послы встретятся с представителиями правительств, парламентов и гражданского общества.
«Визит имеет цель подтвердить содействие послов стабильности, миру и процветанию в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также прошлому, настоящему и возможному будущему вовлечению ОБСЕ в каждой из трех стран»,- говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
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