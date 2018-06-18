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Послы ОБСЕ посетят Южный Кавказ



Ереван /Медиамакс/. Группа из постоянных представителей 25 стран в ОБСЕ 18-22 июня посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

Послы встретятся с представителиями правительств, парламентов и гражданского общества.

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«Визит имеет цель подтвердить содействие послов стабильности, миру и процветанию в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также прошлому, настоящему и возможному  будущему вовлечению ОБСЕ в каждой из трех стран»,- говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

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