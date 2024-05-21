Замглавы ЦРУ США встретился с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя главы Центрального разведывательного управления США Дэвида Коэна.

Пресс-служба правительства сообщила, что «на встрече обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки».

Медиамакс напоминает, что 15 июля 2022 года Никол Пашинян принял в Ереване главу ЦРУ США Уильяма Бернса.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Обращалось внимание на процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», - говорилось в официальном сообщении.