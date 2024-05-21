«Камо грядеши?» и Armenian By Choice: заветы выпускникам UWC Dilijan

Выпускная церемония в колледже UWC Dilijan в этом году началaсь со знаменитой песни Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца «Для тебя, Армения» в исполнении группы «Голоса Арцаха».

Фото: UWC Dilijan

Таким образом выпускники решили выразить свою благодарность и поддержку соучредителю колледжа UWC Dilijan Рубену Варданяну, незаконно содержащемуся в бакинской тюрьме с сентября 2023 года, и доброму другу колледжа – всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру, столетний юбилей которого отмечается в мае и стипендия имени которого выделяется студентам колледжа из Франции или франкоязычных стран.

Фото: UWC Dilijan

«Эта песня Азнавура о стойкости армянского народа. Выступление группы «Голоса Арцаха» символично тем, что Рубен Варданян поехал туда в трудный для Арцаха период и остался со своим народом до конца», - отметил ведущий церемонию выпускник.

Фото: UWC Dilijan

Соучредитель и президент Совета попечителей UWC Dilijan Вероника Зонабенд отметила, что каждый из студентов привозит с собой в Дилижан свои ценности и культуру и увозит с собой во взрослую жизнь частичку Армении и армянской культуры:

«Могу вас заверить, что отныне повсюду вокруг себя вы будете видеть армянский след, замечать то, чего не замечали раньше. Также на всю оставшуюся жизнь вы, как и я, станете Armenian By Choice - армянином по собственному выбору».

Свое выступление Вероника Зонабенд завершила словами своего мужа Рубена Варданяна: «Уверен, что вместе мы сможем сделать многое, чтобы мир стал лучше для всех. Оставайтесь верными своим ценностям и будьте готовы отдать больше, чем когда-либо сможете получить взамен».

На церемонии также присутствовал почетный член Совета попечителей UWC Dilijan Нубар Афеян.

Фото: UWC Dilijan

В своем выступлении он напомнил выпускникам о библейском завете «Quo Vadis» -«Камо грядеши?».

«Когда апостол Петр, подвергаемый гонениям, бежал из Рима, перед ним возникло видение Иисуса Христа, и он спросил его: «Камо грядеши?» («Куда идешь?»), на что Иисус ответил: «Я иду в Рим, чтобы вновь быть распятым». Этот ответ заставил Петра вернуться в Рим и принять вызов с еще большей смелостью и стойкостью. Я решил упомянуть об этом сегодня по двум причинам. Во-первых, мы знаем, через что пришлось пройти моему другу и коллеге Рубену за последний год, и ничто так не символизирует «возвращение в Рим, чтобы предстать перед распятием», как поездка Рубена в Арцах. Завет «Камо грядеши?» несет в себе глубокий символизм и дает ценные уроки, применимые к каждому из вас. Я призываю вас задавать себе этот вопрос на протяжении всей жизни», - подчеркнул Нубар Афеян.

Фото: UWC Dilijan

В этом году колледж UWC Dilijan окончили 109 студентов из 50 стран.

Фото: UWC Dilijan

С момента основания колледжа UWC Dilijan 160 армянских студентов получили возможность получить образование во колледжах сети UWC, 98 из которых - в UWC Dilijan. 98 процентов армянских студентов учились и учатся бесплатно - их обучение оплачивается спонсорами.