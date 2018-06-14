Армения избрана членом ЭКОСОС

Ереван /Медиамакс/. На пленарном заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) сроком на три года.
ЭКОСОС координирует работы специализированных учреждений, функциональных комиссий, программ, фондов и региональных комиссий ООН в экономической и социальной сфере, в сфере охраны природы и смежных сфер.
В данной структуре, являющейся основным органом ООН, членствуют 54 страны.
Армения избирается членом Экономического и социального совета во второй раз (в первый раз – 2004-2006 гг.), подтвердив приверженность содействия международным усилиям, направленным на устойчивое развитие, и внесению национального вклада в работу Совета.
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