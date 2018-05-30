Премьер-министры Армении и Грузии провели переговоры в Тбилиси

Ереван /Медиамакс/. Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня «Площадь героев» Тбилиси, возложил венок к мемориалу, затем, после официальной церемонии встречи, Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили провели личную беседу, в ходе которой премьер-министры обсудили вопросы повестки армяно-грузинских отношений и перспективы их развития.

После личной беседы премьеров состоялась встреча официальных делегаций двух стран в расширенном составе, в ходе которой премьер-министр Грузии, подчеркнул, что возглавляемое им правительство готово предпринять шаги по расширению отношений двух стран в разных сферах и придать новый импульс армяно-грузинским связям.



«Мы внимательно следили за последними событиями, которые разворачивались в Армении. Дружественный армянский народ проявил единство, в результате чего демократическим путем произошла мирная передача власти. Хочу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы придать новый импульс нашим отношениям и реализовать весь имеющийся потенциал. У нас есть хорошая возможность начать новый этап отношений двух дружественных народов»,- заявил премьер-министр Грузии.



Никол Пашинян отметил, что у Армении и Грузии есть глубокие исторические корни:



«Не случайно, что свой первый официальный зарубежный визит я совершил в братскую Грузию, с которой нас связывают тесные исторические тысячелетние связи, дружба и взаимное уважение. Верю, что межгосударственный диалог, обусловленный теплыми отношениями между нашими двумя странами и народами, создаст крепкую основу для большего укрепления нашего сотрудничества»,- заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что он и его грузинский коллега мыслят одинаково о двусторонних отношениях.



Глава армянского правительства подчеркнул, что развитие отношений с Грузией по восходящей останется в числе приоритетов внешней политики Армении. Никол Пашинян заверил, что новое правительство Армении заинтересовано приложить все возможные усилия, чтобы придать новое качество богатому взаимодействию с Грузией. Премьер-министр выразил уверенность, что в ходе этого визита стороны выделят новые возможности и направления сотрудничества во благо двум государствам и народам.



«Я хотел бы подчеркнуть, что мы готовы обсудить вопросы повестки двусторонних отношений в искренней и непринужденной обстановке, что присуще двум соседним и братским государствам. Уверен, что в наших отношениях мы продолжим руководствоваться тем принципом, что между нами нет нерешаемых вопросов»,- заявил Никол Пашинян.



Никол Пашинян пригласил Гиоргия Квирикашвили в Армению.