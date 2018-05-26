Президент обсудил в Тбилиси последние изменения в Армении

Ереван /Медиамакс/. Находящийся в Тбилиси с рабочим визитом президент Армении Армен Саргсян провел 25 мая встречу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.
«Стороны с удовлетворением констатировали динамично развивающиеся и укрепляющиеся отношения двух дружественных стран», - сообщает пресс-служба президента Армении.
«На встрече были также затронуты произошедшие в Армении изменения. Премьер-министр Грузии, с удовлеторением отметив цивилизованное и мирное разрешение ситуации, подчеркнул роль президента Саргсяна в этом процессе и отметил, что они заинтересованы в стабильности соседнего государства»,- говорится в сообщении.
Армен Саргсян встретился также с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.
«Активный межгосударственный диалог, который зиждится на исторической основе традиционной дружбы и взаимопонимания между нашими народами, создает серьезные предпосылки для установления новых направлений партнерства»,- заявил президент Армении.
Армен Саргсян пригласил своего грузинского коллегу посетить Армению.
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