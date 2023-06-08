Два военных университета будут объединены в Армении - Mediamax.am

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Два военных университета будут объединены в Армении


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Ереван /Медиамакс/. Военный университет имени Вазгена Саргсяна и военно-авиационный университет имени маршала Арменака Ханперянца будут объединены.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

 

В результате будет создано государственное учреждение «Военная академия имени Вазгена Саргсяна».

 

В обосновании решения указано, что целью является «повышение эффективности образовательного процесса, оптимизация кадрового обеспечения и облегчение процесса программной и институциональной аккредитации образовательных программ».

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