Два военных университета будут объединены в Армении

Ереван /Медиамакс/. Военный университет имени Вазгена Саргсяна и военно-авиационный университет имени маршала Арменака Ханперянца будут объединены.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
В результате будет создано государственное учреждение «Военная академия имени Вазгена Саргсяна».
В обосновании решения указано, что целью является «повышение эффективности образовательного процесса, оптимизация кадрового обеспечения и облегчение процесса программной и институциональной аккредитации образовательных программ».
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