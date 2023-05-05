Правительство России одобрило проект соглашения об условиях деятельности РАУ - Mediamax.am

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Правительство России одобрило проект соглашения об условиях деятельности РАУ


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Ереван /Медиамакс/. Правительство России одобрило проект соглашения с Арменией об условиях деятельности Российско-армянского университета в Ереване.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение и проект соглашения опубликованы на официальном портале правовой информации.

 

Соглашение расчитано на 10 лет и может автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды.

 

В числе задач РАУ называются проведение просветительских мероприятий для популяризации русского языка и русской культуры, создание и развитие центра повышения квалификации преподавателей русского языка, проведение выставок и ярмарок российского образования, усиление роли и влияния России в Армении в гуманитарной и научно-технической сферах.

 

Министерству образования и науки РФ поручено провести переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени российского правительства.

 

Ректор РАУ Армен Дарбинян, срок полномочий которого истекает 14 мая, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, поскольку не имеет поддержки армянской и российской сторон.

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