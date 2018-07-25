Министр и посол обсудили вопрос учебников в армянских школах Грузии

Ереван/Медиамакс/. Министр образования и науки Араик Арутюнян выразил сегодня на встрече с послом Грузии Гиоргием Саганелидзе озабоченность в связи с обеспечением армянских школ в Грузии учебниками армянского языка и литературы.

Как сообщают из министерства образования, вместе с тем Араик Арутюнян подчеркнул, что со временем любой вопрос, касающийся армяно-грузинских отношений, получает решение, особенно, если при наличии политической воли.

Посол Грузии выразил готовность осуществить обмен опытом в сфере образовательных реформ и совместном противостоянии вызовам.

На встрече также обсуждалась возможность выделения стипендий и обмена студентами, сотрудничества с ереванским Центром креативных технологий «Тумо».