Необходимо изменить сущность старших школ, заявил министр

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян заявил сегодня, что сущность старших школ следует изменить, поскольку они не выполняют свою основную функцию.

«Если старшая школа будет обеспечивать должное качество, для поступления в вуз ученик не будет нуждаться в репетиторе. Есть различные факторы, препятствующие развитию старшей школы, в частности, неполное развитие системы среднего профессионального образования, незавершенность методов и программ, неточное разделение потоков негативно влияют на развитие старшей школы. В любом случае, сегодня родители жалуются, что в 12-м классе школьникам нечем заняться в школе»,- заявил министр, принимая участие в экзамене по предмету «Армянский язык и литература» в старшей школе номер 118 в Ереване.



Министр отметил также, что в этом году в связи с беспрецедентно низким числом абитуриентов в вузах останется большое количество вакантных мест.



«Этот год будет кризисным для вузов, мы должны попытаться найти выходы из ситуации, что будет нелегко. Шесть лет подряд кризисное поступление этого года будет преследовать вузы, поскольку маленькое число студентов подействует на составление курсов, на группы и ставки преподавателей»,- заявил министр.



Говоря о недовольствах, связанных с экзаменационными билетами, Араик Арутюнян отметил, что «несмотря на то, что данный способ проверки знаний снижает коррупционные риски, тем не менее, экзаменационные сборники не позволяют выявить реальные возможности учеников».