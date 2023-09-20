Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 14:00 ситуация на границах Армении относительно стабильная.
Об этом сообщило министерство обороны Армении.
Другой информации министерство обороны не сообщило, а также не упомянуло о нападении Азербайджана на Арцах.
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