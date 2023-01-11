Пашинян: Проведение военных учений ОДКБ в Армении нецелесообразно

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что проведение в Армении миротворческих военных учений ОДКБ в данной ситуации нецелесообразно.

«Министр обороны уже письменно уведомил Объединенный штаб ОДКБ, что мы не считаем целесообразным проведение подобных учений в Армении в сложившейся ситуации. По крайней мере, в этом году этих учений не будет», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что свои агрессивные действия в последнее время Азербайджан объясняет в ходе общения со странами Запада следующим образом:

«Они говорят: «Мы опасаемся, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана, а мы, так сказать, предпринимаем превентивные меры». Всем нам известно, что говорить об этом абсурдно. С другой стороны, на фоне событий в Украине такие выступления вызывают определенный интерес на Западе. Обращаем внимание российских партнеров на этот факт, отмечая, что в условиях их бездействия военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но наоборот, создает угрозы ее безопасности».

В начале января минобороны РФ сообщило о проведении в Армении учений миротворческих воинских частей ОДКБ «Нерушимое братство-2023».