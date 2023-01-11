Пашинян: Проведение военных учений ОДКБ в Армении нецелесообразно - Mediamax.am

1329 просмотров

Пашинян: Проведение военных учений ОДКБ в Армении нецелесообразно


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что проведение в Армении миротворческих военных учений ОДКБ в данной ситуации нецелесообразно.

«Министр обороны уже письменно уведомил Объединенный штаб ОДКБ, что мы не считаем целесообразным проведение подобных учений в Армении в сложившейся ситуации. По крайней мере, в этом году этих учений не будет», - сказал Никол Пашинян.

 

Он отметил, что свои агрессивные действия в последнее время Азербайджан объясняет в ходе общения со странами Запада следующим образом:

 

«Они говорят: «Мы опасаемся, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана, а мы, так сказать, предпринимаем превентивные меры». Всем нам известно, что говорить об этом абсурдно. С другой стороны, на фоне событий в Украине такие выступления вызывают определенный интерес на Западе. Обращаем внимание российских партнеров на этот факт, отмечая, что в условиях их бездействия военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но наоборот, создает угрозы ее безопасности».

 

В начале января минобороны РФ сообщило о проведении в Армении учений миротворческих воинских частей ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Январь 11, 2023 09:54
Назначен новый министр иностранных дел Арцаха

Регион | Январь 11, 2023 09:08
Алиев: «возможно, Армении кто-то что-то обещал»

Регион | Январь 11, 2023 07:39
Президент Азербайджана назвал действия ЕС «обманом»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023