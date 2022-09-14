Армянская сторона потеряла 105 военнослужащих

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что на сегодняшний день с армянской стороны в результате азербайджанской агрессии 105 погибших.

«Когда мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, мы также имеем в виду, что он установил контроль над определенной территорией.

Именно по этой причине мы обратились в ОДКБ. Мы подали заявку на основании статьи 4. Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Мы имеем в виду также прошлогоднее вторжение на участке Сотк-Хознавар», - сказал Пашинян, выступая в парламенте.