Армянская сторона потеряла 105 военнослужащих - Mediamax.am

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Армянская сторона потеряла 105 военнослужащих



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что на сегодняшний день с армянской стороны в результате азербайджанской агрессии 105 погибших.

«Когда мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, мы также имеем в виду, что он установил контроль над определенной территорией.

 

Именно по этой причине мы обратились в ОДКБ. Мы подали заявку на основании статьи 4. Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Мы имеем в виду также прошлогоднее вторжение на участке Сотк-Хознавар», - сказал Пашинян, выступая в парламенте.

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Армянская сторона потеряла 105 военнослужащих
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