Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что к 15:00 часам ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне накалилась.

«С 13:00 на всем протяжении границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивные ракетно-артиллерийские обстрелы, в том числе - мирных населенных пунктов, широко применяет ударные беспилотники.

Были нанесены удары также по автомобилям ФСБ России, выполняющим гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Это еще одно свидетельство того, что, несмотря на заявления официального Баку, азербайджанские вооруженные силы не ставят различий между целями.

Параллельно с ракетно-артиллерийскими обстрелами азербайджанские подразделения также возобновили попытки позиционного продвижения», - сообщил Арам Торосян.