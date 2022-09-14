Ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне накалилась - Mediamax.am

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Ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне накалилась


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что к 15:00 часам ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне накалилась.

«С 13:00 на всем протяжении границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивные ракетно-артиллерийские обстрелы, в том числе - мирных населенных пунктов, широко применяет ударные беспилотники.

 

Были нанесены удары также по автомобилям ФСБ России, выполняющим гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Это еще одно свидетельство того, что, несмотря на заявления официального Баку, азербайджанские вооруженные силы не ставят различий между целями.

 

Параллельно с ракетно-артиллерийскими обстрелами азербайджанские подразделения также возобновили попытки позиционного продвижения», - сообщил Арам Торосян.

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