Ситуация остается крайне напряженной - Mediamax.am

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Ситуация остается крайне напряженной



Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что по состоянию на 14:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться крайне напряженной.

«Несмотря на значительное снижение интенсивности огня, противник продолжает попытки позиционного продвижения, в частности, в направлении Неркин Хенд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные задачи в полном объеме», - сказал он.

 

Арман Торосян сообщил, что азербайджанские подразделения обстреляли гражданские объекты, в результате чего среди мирного населения есть раненые.

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