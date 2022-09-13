Азербайджан напал на суверенную территорию Армении

Ереван /Медиамакс/. 13 сентября около 00:05 часов подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли открыли интенсивный огонь по армянским позициям на нескольких участках армяно-азербайджанской границы с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны Армении сообщает, что обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Атакам подверглись и гражданские объекты.

«Утверждения минобороны Азербайджана о том, что обстрел был начат армянской стороной, являются абсолютно ложными. Более того, военно-политическое руководство Азербайджана в последние дни готовило явную информационную базу для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневно публикуемая дезинформация об обстрелах с армянской стороны», - говорится в сообщении минобороны Армении.

По состоянию на 04:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе оставалась крайне напряженной, противник продолжал применять артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли попытки позиционному продвижения, продолжаются позиционные бои. Вооруженные Силы Армении дают соразмерный ответ противнику и полностью выполняют поставленные боевые задачи. Данные о потерях армянской стороны уточняются», - говорится в сообщении минобороны.

13 сентября начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Армении Левон Айвазян и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Альберт Багдадян встретились с военными атташе иностранных посольств, аккредитованными в Армении, и представили ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны.