Командующий российскими миротворцами посетил минобороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Командующий российскими миротворческими силами в Арцахе генерал-майор Андрей Волков представил сегодня министру обороны Армении Сурену Папикяну ситуацию в зоне ответственности миротворческого подразделения.

«Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности»,- говорится в сообщении минобороны Армении.