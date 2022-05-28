Командующий российскими миротворцами посетил минобороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Командующий российскими миротворческими силами в Арцахе генерал-майор Андрей Волков представил сегодня министру обороны Армении Сурену Папикяну ситуацию в зоне ответственности миротворческого подразделения.
«Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности»,- говорится в сообщении минобороны Армении.
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