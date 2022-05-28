Командующий российскими миротворцами посетил минобороны Армении - Mediamax.am

630 просмотров

Командующий российскими миротворцами посетил минобороны Армении



Ереван /Медиамакс/. Командующий российскими миротворческими силами в Арцахе генерал-майор Андрей Волков представил сегодня министру обороны Армении Сурену Папикяну ситуацию в зоне ответственности миротворческого подразделения.

«Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности»,- говорится в сообщении минобороны Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 27, 2022 20:12
Президент Арцаха встретился в Горисе с мэром Парижа

Регион | Май 27, 2022 18:23
Алиев: «Армении надо принять реальность, а не биться головой о стенку»

Армия и Полиция | Май 27, 2022 15:20
Командующий российскими миротворцами посетил минобороны Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022