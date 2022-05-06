Тоноян: Армия была готова сражаться по принципу «ни шага назад»

Ереван /Медиамакс/. Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что его арест «имеет политические мотивы, о чем сам премьер-министр сказал с трибуны парламента».

«Во время моего пребывания в должности, по моей оценке, с премьер-министром я поддерживал надежные отношения во время официальных и очень сложных решений. Отношения в послевоенный период не могу назвать негативными или напряженными, однако считаю, что мое задержание, бесспорно, имеет политические мотивы, о чем говорил сам премьер с трибуны парламента. Сложилось так, что «политика» занялась мной независимо от моей воли, желания и поведения»,- сказал Давид Тоноян, отвечая на вопросы News.am.

Отвечая на вопрос о том, почему он подал в отставку с должности министра обороны, Давид Тоноян сказал:

«Я не подавал в отставку, и в день, когда сложил свои полномочия, я заявил: «Мне вдвойне сложно оставить службу именно сейчас, поскольку я никогда не имел привычки выбирать легкие обходные пути, чтобы избежать попадания в сложную ситуацию, особенно если на чаше весов - служение своему государству и народу. Этим же принципом я руководствовался и весной 2018 года. Но напряжение нынешней ситуации требует ослабления. И я хочу, чтобы мой уход был воспринят в рамках именно этой логики». К этому мне добавить нечего».

Давид Тоноян подтвердил слова бывшего главы генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна о том, что на четвертый день войны на Совете безопасности тот сообщил, что необходимо остановить войну в течение 2-3 дней.

«Я говорил ранее и подтверждаю сейчас, что упомянутое заявление было сделано, более того, оно было сделано не только на заседаниях Совета безопасности, и оно было согласовано со мной. Тем не менее, Вооруженные силы Армении были готовы воевать по принципу «ни шага назад», несмотря на дипломатические усилия по прекращению боевых действий»,- сказал Тоноян.