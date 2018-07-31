Давид Тоноян встретился с Анджеем Каспшиком

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня в Ереване Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.
Министр представил ситуацию на лании соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской государственной границе.
Собеседники обсудили развития в регионе, имевшие место после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.