Давид Тоноян встретился с Анджеем Каспшиком

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня в Ереване Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Министр представил ситуацию на лании соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской государственной границе.



Собеседники обсудили развития в регионе, имевшие место после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.