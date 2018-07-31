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Давид Тоноян встретился с Анджеем Каспшиком


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня в Ереване Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Министр представил ситуацию на лании соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской государственной границе.

Собеседники обсудили развития в регионе, имевшие место после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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