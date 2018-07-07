Давид Тоноян побывал на границе с Нахиджеваном

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил сегодня утром юго-западную границу Армении (нахиджеванский участок).
Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил, что вместе с командованием военного объединения на боевых позициях министр обсудил ситуацию на границе и другие вопросы, касающиеся боевой службы.
По завершению встречи Давид Тоноян наградил военнослужащих, блестяще выполнивших боевые задачи.
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