Давид Тоноян побывал на границе с Нахиджеваном

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил сегодня утром юго-западную границу Армении (нахиджеванский участок).

Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил, что вместе с командованием военного объединения на боевых позициях министр обсудил ситуацию на границе и другие вопросы, касающиеся боевой службы.

По завершению встречи Давид Тоноян наградил военнослужащих, блестяще выполнивших боевые задачи.