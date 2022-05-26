Пашинян подставляет Мишеля, а нас держит за идиотов

Не люблю писать по «горячим следам» - предпочитаю сначала «выпарить» эмоции. Но после сказанного Николом Пашиняном 25 мая в парламенте сдержаться было не под силу.



22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего Мишель выступил с обстоятельным заявлением.



25 мая, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, Никол Пашинян, выдавая желаемое за действительное, превзошел сам себя. Он сказал, что в Брюсселе состоялась «очень серьезная дискуссия», в результате которой были зафиксированы различия в позициях Армении и Азербайджана:



«Азербайджан считает нагорно-карабахский конфликт решенным, Армения – нет. В контексте мирных переговоров Азербайджан представил свои пять принципов, мы представили наши замечания и повестку, отметив, что переговоры должны вестись на этой основе. В наших принципах отражены вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха и уточнение окончательного статуса. Поскольку в результате обсуждений между сторонами не было достигнуто согласия по формулировкам, председатель Европейского Совета решил сделать заявление, которое отражало бы как можно больше общих элементов позиций обеих сторон. Насколько получилось, насколько точно – это вопрос для отдельного обсуждения»:



Иными словами, Никол Пашинян пытается убедить нас в том, что один из лидеров Евросоюза пытался собрать «пазл» из позиций Армении и Азербайджана, взяв «по чуть-чуть» от каждой из них. За последние 4 года Пашинян не раз доказывал, что обладает своеобразным восприятием дипломатии и международных отношений, но в этот раз он побил все рекорды.



Приведу несколько отрывков из заявления Шарля Мишеля:



«Лидеры сошлись во мнении (выделено мной – А.Т.), что необходимо двигаться вперед в разблокировании транспортных сообщений. Они согласовали принципы регулирования транзита через западный Азербайджан в Нахичевань, через различные отрезки Армении по территории Азербайджана, а также посредством транспортных инфраструктур обеих стран для международных грузоперевозок».



«Стороны пришли к соглашению (выделено мной – А.Т.) в вопросах пограничного управления, безопасности, земельных платежей, а также о таможенных принципах при международных грузоперевозках.



«Лидеры договорились (выделено мной – А.Т.) продвигать обсуждение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которым будут регулироваться межгосударственные отношения».



Как минимум в трех местах председатель Европейского Совета ясно и недвусмысленно говорит о достигнутых договоренностях, не намекая на разногласия ни в одном пункте.



Можно приложить большие усилия и попытаться поверить словам Пашиняна. Но что означает фраза «насколько получилось, насколько точно – это вопрос для отдельного обсуждения»?



Каждый, кто хоть немного разбирается в дипломатии, скажет, что подобные заявления согласовываются со сторонами до публикации. Другого варианта быть не может. Альтернатива возможна только в том случае, если Пашинян и члены его команды не пожелали заранее ознакомиться с текстом заявления Мишеля. И если об одном из документов, имеющих важное значение для будущего Армении и Арцаха, глава государства говорит, «насколько получилось, насколько точно – это вопрос для отдельного обсуждения», то, к сожалению, и этого нельзя исключать.



Эта статья не о том, «хорошее» или «плохое» заявление Шарля Мишеля. Она о том, что государством управляет самоучка, которому кажется, что он может «подставить» Шарля Мишеля, чтобы выгородить себя, а нас - принимать за идиотов.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.