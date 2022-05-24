Шарль Мишель: «Обсуждения были искреннеми и результативными»

Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 22 мая.

В заявлении говорится:

«Сегодня вновь моими гостями были президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян. Это была наша третья встреча в подобном формате. Мы сфокусировались на ситуации на Южном Кавказе и развитии отношений ЕС с обеими странами, а также с более широким регионом.

Обсуждение было искренним и результативным. Был рассмотрен весь пакет вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе - вопросы разминирования, освобождения задержанных, а также усилия, прилагаемые для участия в судьбах пропавших без вести.

Мы достигли следующих результатов:

Пограничные вопросы

Первое совместное заседание пограничных комиссий состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На нем будут обсуждаться все вопросы, отоносящиеся к демаркации границы и обеспечением стабильной ситуации.

Коммуникации

Лидеры сошлись во мнении, что необходимо двигаться вперед в разблокировании транспортных сообщений. Они согласовали принципы регулирования транзита через западный Азербайджан в Нахичевань, через различные отрезки Армении по территории Азербайджана, а также посредством транспортных инфраструктур обеих стран для международных грузоперевозок.

Стороны пришли к соглашению в вопросах пограничного управления, безопасности, земельных платежей, а также о таможенных принципах при международных грузоперевозках.

Вице-премьеры в ближайшие дни займутся продвижением этой работы.

Мирный договор

Лидеры договорились продвигать обсуждение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которым будут регулироваться межгосударственные отношения. В ближайшие недели этот процесс будут продвигать рабочие группы во главе с министрами иностранных дел. В дополнение к этому я подчеркнул обеим лидерам необходимость обеспечить права и безопасность этнического армянского населения Карабаха.

Социально-экономическое развитие

ЕС продолжит работу Экономической консультативной группы с обеими сторонами, целью которой является обеспечение экономического развития во благо обеих стран и их народов.

Я также подчеркнул важность подготовки населения к прочному и долговременному миру. ЕС готов усилить поддержку в этом вопросе.

Мы договорились поддерживать тесную связь и встретиться снова в том же формате в июле-августе этого года».