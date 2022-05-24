Шарль Мишель: «Обсуждения были искреннеми и результативными» - Mediamax.am

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Шарль Мишель: «Обсуждения были искреннеми и результативными»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 22 мая.

В заявлении говорится:

 

«Сегодня вновь моими гостями были президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян. Это была наша третья встреча в подобном формате. Мы сфокусировались на ситуации на Южном Кавказе и развитии отношений ЕС с обеими странами, а также с более широким регионом.

 

Обсуждение было искренним и результативным. Был рассмотрен весь пакет вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе - вопросы разминирования, освобождения задержанных, а также усилия, прилагаемые для участия в судьбах пропавших без вести.

 

Мы достигли следующих результатов:

 

Пограничные вопросы

 

Первое совместное заседание пограничных комиссий состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На нем будут обсуждаться все вопросы, отоносящиеся к демаркации границы и обеспечением стабильной ситуации.

 

Коммуникации

 

Лидеры сошлись во мнении, что необходимо двигаться вперед в разблокировании транспортных сообщений. Они согласовали принципы регулирования транзита через западный Азербайджан в Нахичевань, через различные отрезки Армении по территории Азербайджана, а также посредством транспортных инфраструктур обеих стран для международных грузоперевозок.

 

Стороны пришли к соглашению в вопросах пограничного управления, безопасности, земельных платежей, а также о таможенных принципах при международных грузоперевозках.

 

Вице-премьеры в ближайшие дни займутся продвижением этой работы.

 

Мирный договор

 

Лидеры договорились продвигать обсуждение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которым будут регулироваться межгосударственные отношения. В ближайшие недели этот процесс будут продвигать рабочие группы во главе с министрами иностранных дел. В дополнение к этому я подчеркнул обеим лидерам необходимость обеспечить права и безопасность этнического армянского населения Карабаха.

 

Социально-экономическое развитие

 

ЕС продолжит работу Экономической консультативной группы с обеими сторонами, целью которой является обеспечение экономического развития во благо обеих стран и их народов.

 

Я также подчеркнул важность подготовки населения к прочному и долговременному миру. ЕС готов усилить поддержку в этом вопросе.

 

Мы договорились поддерживать тесную связь и встретиться снова в том же формате в июле-августе этого года».

 

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