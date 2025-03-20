Встреча с Сурковым, мои водительские права, Пашинян и «офицер КГБ Путин»

Большое интервью бывшего заместителя руководителя администрации президента России Владислава Суркова французскому L'Express, которое мы перевели на армянский и на русский, помогло вспомнить два эпизода более чем двадцатилетней давности.



24 октября 2002 года в Ереване находился заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков. Утром его принял президент Роберт Кочарян, а днем Сурков в отеле «Ереван» встретился в формате off-the-record с руководителями армянских СМИ, среди которых был и я.



Подробностей встречи не помню, зато Сурков четко ассоциируется у меня с первым общением с сотрудниками дорожной полиции.



Водительские права я получил всего за неделю до этой встречи и был, мягко говоря, неопытным водителем. Я припарковал машину у входа в отель, не заметив запрещающий знак. И выходя со встречи с Сурковым, обнаружил, что полицейские уже составляют протокол. Мало того - оказалось, что спеша на встречу, я оставил в офисе портмоне с водительскими правами. Я самоуверенно попытался объяснить полицейским, что был на встрече с очень важным человеком, но они были непреклонны и отвещли машину на «штрафную площадку».



За день до прибытия Суркова в Ереван, вечером 23 октября 2002 года, чеченские террористы захватили в Москве концертный зал на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». Более 900 зрителей стали заложниками. Три дня спустя правоохранители штурмовали зал, применив специальный газ. Погибли 130 заложников, а название «Норд-Ост» стало символом одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России.



После штурма «Норд-Оста» Никол Пашинян опубликовал в своей газете «Айкакан жаманак» редакционную статью, в которой резко критиковал Владимира Путина.



«То, что произошло в Дубровке, еще раз показывает отношение офицера КГБ Путина к человеческим жизням. В данном случае президент России решил избавиться от головной боли, обрекая на мучительную смерть граждан своей страны, в том числе - женщин и детей», - писал Пашинян.



Он, конечно, не мог даже в самых смелых мечтах представить, что 16 лет спустя в качестве руководителя Армении впервые встретится с «офицером КГБ Путиным».



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.