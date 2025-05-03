Томас, Том и «тень» Бродского

В начале 90-х, как и многие мои сверстники, я был увлечен Иосифом Бродским. И сегодня я считаю его величайшим поэтом и мечтаю, что однажды у меня будет время уединиться толстым томом его стихов, купленным много лет назад.



В начале 90-х, я, конечно, не мог предположить, что через 25 лет в Ереване не только увижу одного из друзей Бродского, но и проведу с ним встречу.



В мае 2017 года позвонил мой хороший друг, посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас. Он пригласил в Армению известного литовского поэта и переводчика Томаса Венцлову и предлагал мне провести встречу с ним в Mirzoyan Library. Конечно, я согласился. Как можно было отказаться от встречи с человеком, который дружил с нобелевскими лауреатами Иосифом Бродским и Чеславом Милошем?



На встрече Венцлова рассказал историю стихотворения «Литовский ноктюрн», которое Бродский посвятил ему. Бродский начал писать его еще в Советском Союзе, потом забросил и вернулся к нему уже в годы жизни в США.



«Он часто звонил мне для уточнения различных деталей. В стихотворении он упоминает литовских авиаторов Дариуса и Геренаса, которые в 1933 совершали трансатлантический перелет из США в Литву и разбились над Германией. Бродский спрашивал - они летели на моноплане, или биплане? Когда он завершил стихотворение, то позвонил мне и прочитал его. Конечно, мне очень приятно, что Бродский посвятил мне такое произведение», - рассказывал он.





Томас Венцлова и Том Стоппард



А вот в начале 2000-х я упустил возможность познакомиться с другим Томом, косвенно связанным с Бродским. Я был в Брюсселе на ежегодном форуме Немецкого фонда Маршалла США и во время одного из перерывов заметил, что делегаты от белорусской оппозиции оживленно беседуют с пожилым мужчиной. Пригляделся и понял, что это известный английский драматург Том Стоппард.



Стоппард стал известен в 1966 году, когда вышла его пьеса «Розенкранц и Гильденштерн мертвы». Несколько лет спустя Бродский перевел ее.



«Я встречался с Бродским лишь однажды - на приеме, организованном его издателем. Он сказал, что перевел мою пьесу. Я был очень польщен и смущен. Это было через несколько недель после получения им Нобелевской премии», - рассказывал в свое время Стоппард.



Я хотел подойти, представиться и познакомиться, но потом застеснялся и издалека наблюдал за разговором Стоппардом с белорусами. Потом твердо решил, что подойду во время следующего перерыва, но больше Тома Стоппарда я не увидел.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.