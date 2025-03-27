15-летнее счастье

15 лет назад, 26 и 27 марта 2010 года, я был самым счастливым человеком в мире. Если вы были в те дни на благотворительных концертах вокалиста Deep Purple Иена Гиллана с Государственным филармоническим оркестром Армении, уверен, вы меня поймете.





Фото: Медиамакс



О концертах и процессе их подготовки я писал в книге «Две рок-звезды, две девочки и Арарат», но воспоминаний так много, что тема кажется неисчерпаемой.



Лучше всего я помню лица людей в финале концертов. Все, независимо от возраста, были воодушевлены, все на мгновения забыли о своих больших и малых заботах. Все были счастливы.



Иэн Гиллан впервые выступал в Армении после 1990 года. После 20-летнего перерыва он наслаждался армянской публикой, а публика - им.





Фото: Медиамакс



Гиллан с искренним восхищением говорил об армянских музыкантах. Прошло 15 лет, но я хорошо помню измученные лица музыкантов-«духовиков», на которых сверкали радостные глаза. Гиллан сказал мне потом, что эти концерты были в числе «кульминационных моментов» его карьеры.



15 лет назад я несколько раз говорил и с удовольствием повторю сегодня: музыкальная школа №6 в Гюмри обрела новое здание благодаря всем тем людям, которые купили билеты на концерты в марте 2010 года. Каждый из них является соавтором открывшейся в 2013 году школы и успехов детей, получающих там образование.







Я могу долго писать, но словами сложно описать то невероятное триединство, которое сформировали Иен Гиллан, оркестр и публика. Поэтому предлагаю посмотреть финал второго концерта. Посмотрите на лица людей - именно так выглядит счастье.







Ара Тадевосян – директор Медиамакс.