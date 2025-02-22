Пелешян, Патти Смит и «кросс-опыление»

Летом 2022 года в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Артавазда Пелешяна «Природа».



«Природа» была создана в рамках сотрудничества Пелешяна с Фондом Картье. Несколько лет назад о этом сотрудничестве нам рассказывала главный куратор фонда, искусствовед Грация Кварони:



«Фильмы Артавазда Пелешяна уникальны. Благодаря необыкновенному синтезу они пересекают границу кинематографии и становятся произведениями искусства, которые могут демонстрироваться в музейных залах».



Сам Пелешян когда-то так описывал свою работу:



«Меня не интересует соединение образов, наоборот, меня интересует их разделение, помещение на расстоянии. Находящиеся на расстоянии заряженные образы говорят друг с другом сильнее. Более того, они говорят и со всеми образами, находящимися между ними. Механизм в этом. В моих фильмах есть ошибки. Именно поэтому они долго живут».



Несколько лет назад я прочитал книгу американской певицы и поэтессы Патти Смит Just Kids о юношеских годах Патти и её друга. Очень честная, искренняя и легко читаемая книга (я читал в русском переводе).





Патти Смит и Артавазд Пелешян в 2014 году



Почему я вспомнил о Патти Смит? В июле 2014 года в уже упомянутом Фонде Картье была премьера произведения Патти Смит «Лебеди», которое она посвятила Артавазду Пелешяну – при написании «Лебедей» она вдохновлялась его фильмом «Обитатели», созданным в 1970 году.



В марте 2024 года в Ереване я пошел на встречу с автором сценария фильма «Мастер и Маргарита» Романом Кантором. Он рассказал, что в 2012 году Патти Смит записала альбом Banga - так звали собаку Понтия Пилата. Послушал альбом, я обнаружил, что одна из песен посвящена Андрею Тарковскому.







Через месяц мы записали с Романом «Красную нить», и он сказал очень интересную вещь:



«В этом и есть смысл искусства. Происходит своеобразное «кросс-опыление», объединяющее людей из разных областей искусства. Думаю, именно в эти моменты искусство обретает свою реальную силу».



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.