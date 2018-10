Միլսի նվերը Փաշինյանին

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 8-ին հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ, որն ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում:

Կառավարության մամուլի ծառայության տրամադրած լուսանկարներում երեւում է, որ Ռիչարդ Միլսը Նիկոլ Փաշինյանին գիրք է նվիրել:



Գիրքը ԱՄՆ «Հիմնադիր հայրերից» մեկի եւ ԱՄՆ երկրորդ նախագահ (1797-1801թթ.) Ջոն Ադամսի կենսագրությունն է: Այն 2001 թվականին գրել է ամերիկացի հայտնի պատմաբան Դէվիդ ՄքՔալողը: 2002 թվականին գիրքն արժանացել է Պուլիտցերյան մրցանակի, իսկ HBO հեռուստաալիքը գրքի հիման վրա սերիալ է նկարահանել:



Դէվիդ ՄքՔալողը վեց տարի ուսումնասիրել է Ջոն Ադամսի, մասնավորապես, կարդացել է նրա կարդացած գրքերը եւ ապրել է նույն վայրերում, ինչ ԱՄՆ երկրորդ նախագահը:



The New York Review of Books պարբերականը նշել է, որ «սա Ջոն Ադամսի երբեւէ գրված լավագույն կենսագրությունն է»: