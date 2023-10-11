Тигран Авинян избран мэром Еревана - Mediamax.am

1380 просмотров

Тигран Авинян избран мэром Еревана


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Новоизбранный Совет старейшин Еревана избрал сегодня закрытым тайным голосованием Тиграна Авиняна мэром Еревана.

За его кандидатуру проголосовали 32 члена Совета старейшин, против - 5.

 

На заседании присутствовали 37 членов Совета старейшин.

 

В первом заседании Совета старейшин Еревана приняли участие партии «Гражданский договор», «Республика» и «Общественный голос».

 

Блок «Мать Армения» и партия «Национальный прогресс» ранее заявили, что не будут участвовать в заседании.

 

Тигран Авинян пообещал служить Еревану и Армении «на основе всех принципов, которые были объявлены еще в 2018 году».

 

Перед голосованием Тигран Авинян заявил, что «официальные результаты выборов точно отражают картину голосования граждан».

 

Комментируя вопрос о проведении новых выборов, он сказал:

 

«Создавшаяся в стране ситуация, вынужденное переселение тысяч наших соотечественников, должна объединить всех нас, чтобы всемерно поддержать их, позаботиться об их нуждах и помочь им. Новые выборы этому совершенно не поспособствуют, более того, они накалят и без того напряженную атмосферу. Думаю, что сейчас время не разбрасывать камни, а собирать их».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Октябрь 11, 2023 07:25
Пашинян: «Никаких векторов мы не меняем»

Внешняя политика | Октябрь 10, 2023 16:56
Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке

Регион | Октябрь 10, 2023 13:46
Хакан Фидан прибыл в Шуши
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023