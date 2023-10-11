Тигран Авинян избран мэром Еревана

Ереван /Медиамакс/. Новоизбранный Совет старейшин Еревана избрал сегодня закрытым тайным голосованием Тиграна Авиняна мэром Еревана.

За его кандидатуру проголосовали 32 члена Совета старейшин, против - 5.

На заседании присутствовали 37 членов Совета старейшин.

В первом заседании Совета старейшин Еревана приняли участие партии «Гражданский договор», «Республика» и «Общественный голос».

Блок «Мать Армения» и партия «Национальный прогресс» ранее заявили, что не будут участвовать в заседании.

Тигран Авинян пообещал служить Еревану и Армении «на основе всех принципов, которые были объявлены еще в 2018 году».

Перед голосованием Тигран Авинян заявил, что «официальные результаты выборов точно отражают картину голосования граждан».

Комментируя вопрос о проведении новых выборов, он сказал:

«Создавшаяся в стране ситуация, вынужденное переселение тысяч наших соотечественников, должна объединить всех нас, чтобы всемерно поддержать их, позаботиться об их нуждах и помочь им. Новые выборы этому совершенно не поспособствуют, более того, они накалят и без того напряженную атмосферу. Думаю, что сейчас время не разбрасывать камни, а собирать их».