Сын президента Турции надеется, что мир «не слишком поздно» оценит заслуги Эрдогана

Ереван /Медиамакс/. Сын президента Турции Билал Эрдоган надеется, что мир «не слишком поздно» оценит вклад его отца в установление мирного будущего для человечества.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, каким человеком является Реджеп Тайип Эрдоган, его сын сказал:

«Мой отец - очень трудолюбивый и искренний человек. Он любит людей, он по-настоящему заботится о них. Его решительность и лидерство помогли Турции пройти через непростые времена за последние 23 года - как в должности премьер-министра, так и президента.

Турция сталкивалась с множеством трудностей, и ему удалось вывести страну из кризисов и направить ее к стабильности. За последние 23 года экономика Турции выросла в четыре-пять раз. Он добился значительного успеха. Он много работал ради достижения мира - как внутри страны, так и в регионе.

Политики порой бывают недальновидны, но в моем отце, президенте Эрдогане, я вижу лидера с видением будущего. Больше всего я ценю в нем искренность. Он действительно усердно трудится ради мирного будущего для человечества. И я думаю, что рано или поздно мир оценит его вклад. Надеюсь, не слишком поздно».