Фонд Гейдара Алиева отреставрирует базилику Святого Павла в Ватикане - Mediamax.am

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Фонд Гейдара Алиева отреставрирует базилику Святого Павла в Ватикане


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага подписали договор о проведении реставрационных работ в базилике Святого Павла в Ватикане.

Агентство Trend отмечает, что при финансировании Фонда Гейдара Алиева Ватикана за последние годы было отреставрированы катакомбы в базилике Святого Себастьяна,

катакомбы святой Коммодиллы в Риме, скульптура Зевса в Музее Пио-Клементино, один из залов Сикстинской капеллы.

 

Входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО базилика Святого Павла является одним из важнейших памятников Ватикана.

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