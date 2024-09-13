Фонд Гейдара Алиева отреставрирует базилику Святого Павла в Ватикане

Ереван /Медиамакс/. Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага подписали договор о проведении реставрационных работ в базилике Святого Павла в Ватикане.

Агентство Trend отмечает, что при финансировании Фонда Гейдара Алиева Ватикана за последние годы было отреставрированы катакомбы в базилике Святого Себастьяна,

катакомбы святой Коммодиллы в Риме, скульптура Зевса в Музее Пио-Клементино, один из залов Сикстинской капеллы.

Входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО базилика Святого Павла является одним из важнейших памятников Ватикана.