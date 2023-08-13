Ереван /Медиамакс/. Азербайджан предоставит новый пакет помощи Украине.

РБК сообщает, что на встрече с замглавы МВД Украины Богданом Драпятым посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджан будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования, а также предоставит машину для механизированного разминирования.

Сеймур Мардалиев также сообщил, что Азербайджан также окажет помощь для медико-психологической реабилитации украинских детей и военнослужащих, в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

«Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень», - отметил посол Азербайджана.