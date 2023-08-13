Ереван /Медиамакс/. Азербайджан предоставит новый пакет помощи Украине.
РБК сообщает, что на встрече с замглавы МВД Украины Богданом Драпятым посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджан будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования, а также предоставит машину для механизированного разминирования.
Сеймур Мардалиев также сообщил, что Азербайджан также окажет помощь для медико-психологической реабилитации украинских детей и военнослужащих, в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.
«Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень», - отметил посол Азербайджана.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.