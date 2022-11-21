«Москва отказывается выполнять свой долг», - заявил Эрдоган - Mediamax.am

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«Москва отказывается выполнять свой долг», - заявил Эрдоган


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Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с отказом России выполнить свои обещания по отводу курдских формирований.

Как сообщает ТАСС, Эрдоган, в частности, заявил:

 

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Мы заявили, что не будем молчать против терроризма и примем меры, если они этого не сделают. Мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться».

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