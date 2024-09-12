Около 1000 детей, насильственно перемещенных из Арцаха, посетят Венгрию

Ереван /Медиамакс/. В августе этого года около 120 детей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, посетили летний лагерь в Венгрии.
Об этом говорилось на встрече министра труда и социальной защиты Армении Нарека Мкртчяна и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, состоявшейся в рамках международного форума «Ереванский диалог».
«Инициатива будет носить постоянный характер и предоставит возможность поехать в лагерь в Венгрии примерно 1 000 детей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха», - отметили в министерстве труда и социальных вопросов.
Медиамакс отмечает, что Венгрия является ближайшим союзником Азербайджана в Евросоюзе. В частности, в сентябре 2023 года Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по ситуации в Арцахе.
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